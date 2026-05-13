Destinação do Imposto de Renda pode beneficiar crianças, idosos e projetos

Contribuintes de Catanduva que ainda vão declarar o Imposto de Renda têm a oportunidade de direcionar parte do imposto para projetos sociais desenvolvidos no próprio município. A destinação pode ser feita aos Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa.

Em 2025, cerca de R$ 964 mil foram destinados aos fundos municipais. No entanto, levantamento do Observatório Econômico, com base em dados da Receita Federal, aponta que o potencial de destinação no município pode chegar a aproximadamente R$ 9,1 milhões.

A destinação é permitida para contribuintes que utilizam o modelo completo da declaração e pode ser realizada diretamente no sistema da Receita Federal, sem custo adicional e sem redução da restituição. Pela legislação, é possível direcionar até 6% do imposto devido, sendo até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e até 3% para o Fundo da Pessoa Idosa.

Os recursos permanecem em Catanduva e são aplicados em projetos sociais, programas de inclusão e ações voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos.

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 segue até 29 de maio. A orientação é para que os contribuintes conversem com seus contadores ou realizem a destinação diretamente durante o preenchimento da declaração.