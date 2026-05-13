Sociedade Italiana retoma atendimento e prepara Festa de San Gennaro

A Sociedade Ítalo-Brasileira de Catanduva reabriu suas portas nesta segunda-feira, 11 de maio, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h, no prédio histórico localizado na rua Alagoas, 32, no Centro. A retomada acontece após 6 anos de inatividade, período iniciado durante a pandemia de coronavírus.

Em 10 de dezembro do ano passado, foram eleitos a diretoria, o conselho fiscal e o conselho deliberativo, marcando o início do processo de reorganização da entidade. A abertura oficial da nova fase foi celebrada na noite de 27 de março, com um coquetel com adesão que reuniu diretores, conselheiros, sócios e convidados.

A nova diretoria é presidida pelo empresário e engenheiro civil Jair João Biasotto, que já liderou a entidade em outras duas ocasiões. A chapa foi eleita por aclamação e conduzirá as atividades de 2025 a 2027. Desde a posse em dezembro, o grupo conduziu trabalho de recuperação da sede da entidade, preparando-a para a reabertura.

A preservação do espaço é uma das principais preocupações das novas lideranças. O edifício é um patrimônio do município e já abrigou a Câmara, o Museu e a Biblioteca Pública. “Mesmo que não fosse a sede da Sociedade Italiana, esse edifício precisa ser recuperado e preservado porque faz parte da nossa história, pertence à comunidade”, diz o presidente Jair Biasotto.

No arquivo da Sociedade Ítalo-Brasileira ‘Gabriele D’Annunzio’ está documento de escritura da área, mostrando que a aquisição ocorreu nos anos 1920. Também há um estatuto escrito em italiano, de 1954. Com 105 anos, a instituição é a mais antiga da cidade – superando os 97 anos do Clube de Tênis e os 95 anos da ACE – Associação Comercial e Empresarial.

Agora com as portas reabertas, Biasotto já traça planos: “Em junho teremos uma exposição com quadros do artista plástico catanduvense Jeron e já começamos a organizar a tradicional e tão esperada Festa de San Gennaro, que é feita na rua, em frente à Sociedade”.

Além do atendimento presencial, a entidade também atende por telefone e WhatsApp pelos números 17 99768-8752, da Secretaria, e 17 99661-3933, da Tesouraria. Quem tiver interesse em se tornar sócio pode acessar o site www.sociedadeitalobrasileira.com.br e preencher a proposta de sócio contribuinte ou enviar e-mail para contato@sociedadeitalobrasileira.com.br.