Doenças respiratórias fazem quatro mortes em Catanduva neste ano

Levantamento feito pelo jornal O Regional no banco de dados do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies), do Governo do Estado, mostrou que as doenças respiratórias fizeram quatro mortes em Catanduva neste ano. Os números foram atualizados em 11 de maio.

De acordo com a plataforma, a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) tem 91 casos registrados no município, com 14 internações em Unidade de Terapia Intensiva - UTI e 2 óbitos. Na região de São José do Rio Preto, são 1.407 casos, 385 internações em UTI 97 vidas perdidas.

A maior quantidade de casos e óbitos está concentrada em São José do Preto, com 520 registros e 32 mortes. Depois, pelo número de casos, aparecem Monte Aprazível, com 108 e 6 óbitos, Catanduva, com 91 e 2 óbitos, Mirassol, com 55 e 1 óbito, e Nova Granada, com 48 e 1 óbito.

Já no ranking pela quantidade de mortes, Rio Preto lidera com 32, seguido por José Bonifácio e Monte Aprazível, com 6 cada, Nova Granada e Tanabi, com 5 cada, e Guapiaçu, Paulo de Faria e Votuporanga, com 4.

Outra doença que deixou vítima em Catanduva é a Covid-19, que tem 5 casos registrados, este ano, com 1 internação em UTI e 1 óbito. Na regional de Rio Preto, são 80 casos relatados e 12 mortes. No ranking, Rio Preto tem 3 óbitos; José Bonifácio, Paulo de Faria e Tanabi têm 2 cada; enquanto Bálsamo, Catanduva e Novorizonte registraram 1 morte cada.

Por fim, a Influenza ainda não tem registros de mortes, este ano, em Catanduva, assim como o VSR - Vírus Sincicial Respiratório. No primeiro caso, a região soma 9 óbitos, sendo três em Rio Preto e os demais em Cardoso, Guapiaçu, Itajobi, Orindiuva, Uchoa e Votuporanga. Quanto ao VSR, nem Catanduva nem a região têm mortes causadas pela doença.

Fechando a conta, a plataforma de dados da saúde do governo estadual ainda contabiliza 13 casos e 1 óbito causados por outras etiologias de doenças respiratórias, não indicadas.