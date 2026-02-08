Unifipa/Fameca abre transferência para alunos do 2º ano de Medicina

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa/Fameca divulgou edital de transferência para o curso de Medicina, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. As vagas são destinadas exclusivamente a estudantes regularmente matriculados no 2º ano de Medicina de outras instituições de ensino superior nacionais.

As inscrições poderão ser realizadas de 9 a 13 de fevereiro , até às 18h, por meio do site www.unifipa.com.br/transferencia. A taxa de inscrição é de R$ 700, com pagamento no mesmo dia, conforme o expediente bancário.

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 2 de março de 2026, às 14h20, no campus São Francisco da Unifipa, na rua Seminário, nº 281, São Francisco. Os portões serão fechados às 14h. O exame será organizado pela Fundação Vunesp, terá duração de três horas e, para acesso à sala de prova, os candidatos deverão apresentar documento original com foto.

O resultado do processo seletivo está previsto para 9 de março, a partir das 14h. Eventuais correções cadastrais poderão ser realizadas na Área do Candidato, no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), dentro do prazo estabelecido no edital.

Mais informações podem ser obtidas no site da Unifipa, pelos telefones 0800-772-5393 e 17 3311-3223, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, exceto feriados, ou pelo e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br. A Vunesp também disponibiliza atendimento pelo Disque Vunesp: telefone (11) 3874-6300, de segunda a sábado, das 8h às 18h, exceto feriados.