Unifipa e Altissia promovem treinamento sobre plataforma

A Unifipa, em parceria com a Altissia Language Idiomas, promove nesta quinta-feira, 28 de maio, o “Kick-Off Altissia”, treinamento voltado à apresentação da plataforma digital de ensino de idiomas da instituição. A apresentação oficial será às 18h30, na sala D10 do Campus Sede, com demonstração de acesso e utilização da plataforma.

Além da atividade, uma profissional da Altissia estará disponível no saguão de entrada do Campus Sede, das 16h às 18h, e no Campus São Francisco, das 20h30 às 21h30, para divulgação da plataforma, esclarecimento de dúvidas e distribuição de brindes.

O treinamento tem como objetivo orientar os participantes sobre os recursos disponíveis no sistema, além de apresentar o funcionamento da metodologia de aprendizagem.

As inscrições para os cursos estão disponíveis pelo site www.unifipa.com.br/cursoslivres, com previsão de início das aulas em junho de 2026. A iniciativa faz parte das ações de internacionalização da instituição e busca ampliar o acesso ao ensino de línguas estrangeiras para a comunidade acadêmica.

O curso é destinado a alunos, docentes e egressos da Unifipa, além de estudantes do Colégio Catanduva e colaboradores da Fundação Padre Albino. A plataforma oferece conteúdos em 25 idiomas e permite o estudo simultâneo de uma ou mais línguas, de acordo com o interesse do participante. O programa contempla diferentes níveis de conhecimento.

O investimento anual é de R$ 175, com pagamento via boleto bancário ou Pix, incluindo acesso ao material didático digital disponível na plataforma. Caso as vagas não sejam preenchidas até o prazo final, as inscrições poderão ser prorrogadas.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3311-3328 e WhatsApp (17) 99789-9449, ou pelo e-mail atendimento@unifipa.com.br.