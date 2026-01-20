Unifipa divulga aprovados no Vestibular de Medicina nesta terça

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa divulga, nesta terça-feira, 20, a lista de aprovados na primeira chamada do Vestibular de Medicina 2026 da Faculdade de Medicina de Catanduva - Fameca. O processo seletivo, organizado pela Fundação Vunesp, é considerado um dos mais concorridos do país e oferece 114 vagas para o curso de Medicina.

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão fazer matrícula nos dias 22 e 23 de janeiro, de forma presencial ou por meio de procuração com firma reconhecida, na Secretaria Acadêmica do campus sede, na rua dos Estudantes, nº 225, no Parque Iracema, das 8h às 16h30.

A segunda chamada está prevista para 26 de janeiro e a terceira para o dia 27. Caso ainda haja vagas remanescentes após essas convocações, novas chamadas poderão ser publicadas por meio de editais no site da Unifipa, respeitando a ordem de classificação dos candidatos.

A lista de convocados e o edital completo para matrícula estarão disponíveis no site do Vestibular, na aba “Editais”, no endereço eletrônico www.unifipa.com.br/medicina. Eventuais novas convocações também serão divulgadas no mesmo site.

Os canais de atendimento para informações incluem o site www.unifipa.com.br, os telefones 0800-772-5393 e (17) 3311-3223, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h (exceto feriados), além do e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br. Informações também podem ser obtidas junto à Fundação Vunesp, pelo telefone (11) 3874-6300.