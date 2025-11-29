Unifipa desenvolve projeto com plantas medicinais para pesquisas

O curso de Farmácia da Unifipa iniciou projeto institucional que busca fortalecer a pesquisa científica por meio do cultivo de plantas medicinais no Campus Sede. A iniciativa é coordenada pelo docente professor Luiz Ricardo Pero Vecchia e envolve alunos da graduação, que participam de todas as etapas do processo.

O trabalho começou com a construção de um mudário e de uma estufa, desenvolvidos a partir de materiais recicláveis e descartados dentro da própria instituição. A proposta é criar espaço sustentável para o cultivo e manejo das espécies medicinais, que servirão de base para estudos futuros.

Com o avanço da iniciativa, a intenção é estruturar, nos próximos anos, o projeto “Farmácia Viva”, modelo reconhecido nacionalmente por integrar ensino, pesquisa e produção de plantas medicinais com potencial terapêutico.

A partir desse cultivo a expectativa é que a instituição possa desenvolver pesquisas voltadas à criação de novos medicamentos, utilizando plantas produzidas diretamente no campus.

De acordo com o Vecchia, o projeto reforça o compromisso do curso de Farmácia da Unifipa com a inovação, a sustentabilidade e a formação prática dos estudantes, ampliando oportunidades de aprendizado e contribuindo para o avanço científico na área farmacêutica.