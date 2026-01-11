Unifipa abre vagas remanescentes em cursos de graduação

A Unifipa Catanduva está com edital aberto para o preenchimento de vagas remanescentes nos seus cursos de graduação, com ingresso ainda no primeiro semestre de 2026. As oportunidades são destinadas a estudantes que desejam iniciar a graduação a partir do 2º ano, em ambos os campi da instituição.

As inscrições para o processo seletivo devem ser realizadas presencialmente na secretaria acadêmica do curso pretendido, no período de 14 a 27 de janeiro, das 8h às 18h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

As vagas remanescentes contemplam os cursos de Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Pedagogia, Psicologia e Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos. Informações detalhadas, como período do curso, número de vagas disponíveis e documentação exigida podem ser consultadas nos editais já publicados no site oficial da instituição pelo endereço www.unifipa.com.br/editais.

Podem se candidatar ao processo seletivo estudantes provenientes de instituições de ensino superior nacionais, devidamente registradas no MEC, bem como portadores de diploma de curso superior, que poderão solicitar matrícula conforme a disponibilidade de vagas.

O critério de seleção será análise de currículo. O resultado estará disponível na secretaria acadêmica do curso escolhido no dia 30 de janeiro. Informações e esclarecimento de dúvidas podem ser obtidos pelo WhatsApp (17) 99789-9449, pelo telefone (17) 3311-3328 (campus sede) ou (17) 3311-4800 (campus São Francisco – cursos de Administração e Direito).