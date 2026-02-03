Unifipa abre pós-graduação em Estética com demonstrações técnicas

A Unifipa realizou no sábado, 31, a abertura oficial da nova turma da Pós-Graduação em Estética Avançada e Procedimentos Injetáveis. A atividade ocorreu no período da manhã e teve como objetivo promover a atualização profissional dos alunos para o mercado de saúde e beleza.

Na abertura, a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Ana Paula Girol, destacou o apoio institucional da universidade ao ensino especializado e à produção científica. Por sua vez, o coordenador do curso de Biomedicina, Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves, ressaltou a importância da integração entre a graduação e a pós para a formação e atuação na área.

Na sequência, a coordenadora da Pós-Graduação em Estética, a especialista Caroline Iori, dirigiu-se aos novos alunos, apresentando a proposta do curso e seus diferenciais ao longo da formação.

O evento também contou com imersão prática realizada em parceria com a Bioage Skincare Solutions, representada pelos especialistas Carolina Mathias e Haron Borsato, representantes técnicos da marca. Os participantes acompanharam demonstrações de técnicas avançadas, como hidratação facial com fios de seda, voltada à revitalização cutânea e massagem corporal, proporcionando a integração entre teoria e prática clínica desde o início do curso.

Segundo o Prof. Dr. Daniel Henrique Gonçalves, a iniciativa reforça o compromisso da Unifipa com a formação de profissionais qualificados, preparados para atuar de forma ética e inovadora no mercado da estética.