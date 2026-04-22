Unifipa abre inscrições para Pós em Terapia Intensiva para Enfermeiros

A Unifipa Catanduva está com inscrições abertas para nova turma de Pós-Graduação em Enfermagem em Terapia Intensiva. O curso é voltado a profissionais graduados e diplomados em Enfermagem que desejam se especializar em uma das áreas mais exigentes e valorizadas da saúde.

A proposta da especialização é formar enfermeiros preparados para atuar de forma interdisciplinar em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com foco na assistência ao paciente, além de competências em gerenciamento, gestão, pesquisa e educação.

De acordo com a coordenadora do curso de Enfermagem, Profa. Dra. Luciana Braz de Oliveira Paes, investir na especialização representa o diferencial competitivo importante no mercado de trabalho. “O profissional que busca a formação em terapia intensiva amplia suas oportunidades, seja em processos seletivos, seja na conquista de cargos mais elevados dentro da carreira. Além disso trata-se de área que exige preparo técnico e emocional, o que torna essa qualificação ainda mais valorizada”, destaca.

Com duração de 15 meses o curso será oferecido na modalidade híbrida, combinando atividades presenciais com ensino a distância (EaD), proporcionando maior flexibilidade aos alunos. O investimento é de R$ 280 mensais, com condições especiais para ex-alunos da Unifipa.

O início das aulas está previsto para 11 de maio. Os interessados podem se inscrever pelo site http://www.unifipa.com.br/pos.