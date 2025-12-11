Unifipa abre inscrições para o Vestibular Continuado 2026

O Centro Universitário Padre Albino - Unifipa, de Catanduva, abriu inscrições para o Vestibular Continuado 2026, com oferta de vagas em 11 cursos de graduação: Administração, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Farmácia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (EAD).

As inscrições devem ser realizadas pelo site www.unifipa.com.br/vestibular, onde o candidato será direcionado para a prova on-line, no caso do Processo Seletivo Remoto. Também é possível ingressar utilizando a nota do Enem ou por meio da modalidade Portador de Diploma de Graduação. O resultado será divulgado através do e-mail do candidato.

Os candidatos aprovados devem efetuar a matrícula presencialmente na Secretaria Acadêmica da UNIFIPA, na Rua dos Estudantes, nº 225, Parque Iracema, das 8h às 21h. É necessário apresentar a documentação exigida no edital, incluindo originais e cópias do RG e CPF. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por seus responsáveis legais.

Para o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, ofertado na modalidade a distância, as matrículas serão on-line, no mesmo endereço eletrônico das inscrições.