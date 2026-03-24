Unifipa abre inscrições para cursos livres em áreas da saúde

A Unifipa Catanduva abriu inscrições para novos cursos livres voltados à capacitação rápida e prática em áreas estratégicas da saúde. A iniciativa busca atender estudantes e profissionais que desejam se atualizar, adquirir novas habilidades e se destacar no mercado de trabalho. A proposta é ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para o desenvolvimento profissional, sem substituir formações acadêmicas obrigatórias.

Entre as oportunidades oferecidas estão dois cursos presenciais com foco em formação complementar: Práticas Farmacêuticas em Aplicação de Injetáveis e Noções Básicas sobre Psicologia do Esporte.

O curso de Aplicação de Injetáveis será realizado no dia 10 de abril, com duração de 8 horas, e é voltado principalmente para estudantes e profissionais da área farmacêutica, além de técnicos.

“A proposta é capacitar os participantes para a administração segura de medicamentos, seguindo normas de biossegurança e regulamentações vigentes, como as da Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, explica a Profa. Dra. Sheila Cristina Monteiro de Paiva Freitas, responsável pelo curso. “A formação atende a uma demanda crescente por serviços farmacêuticos qualificados, especialmente em farmácias e ambientes hospitalares”, diz a professora, que é doutora em Ciências pela USP/SP.

Já o curso de Psicologia do Esporte, previsto para maio, oferece introdução prática ao universo do desempenho psicológico no esporte e será ministrado pela Profa. Dra. Katiúcia Marquezin, psicóloga do esporte e atuante no clube Grêmio Novorizontino.

A formação é indicada para profissionais e estudantes de Psicologia e Educação Física, além de treinadores, atletas e interessados no tema. Segundo a psicóloga, os participantes terão contato com técnicas de motivação, preparação mental e estratégias que influenciam diretamente o rendimento esportivo, diferencial cada vez mais valorizado no cenário esportivo atual.

Além do conteúdo especializado, os cursos oferecem certificado válido em todo o território nacional, podendo ser utilizado para atividades complementares e enriquecimento curricular. As aulas serão realizadas presencialmente no campus sede da Unifipa. A taxa de inscrição é de R$ 70 por curso. Os interessados devem ficar atentos ao prazo e garantir a vaga o quanto antes.