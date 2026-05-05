Unifipa abre inscrições para curso de Tecnologia em Gestão de RH

A Unifipa Catanduva abriu nesta segunda-feira, 4 de maio, as inscrições para o vestibular online do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2026. O curso, na modalidade à distância (EaD), tem duração de 2 anos e proporciona formação superior para quem deseja ingressar em carreira estratégica na área de Recursos Humanos em setores como recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, departamento pessoal e remuneração e benefícios.

Com grande potencial de empregabilidade, o tecnólogo em RH pode atuar em empresas privadas, órgãos públicos em geral, consultorias e agências de emprego e recrutamento.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. André Luiz Franco, o mercado tem buscado profissionais cada vez mais qualificados para lidar com os desafios da gestão de pessoas. “O profissional formado pode atuar como analista, assistente, supervisor ou coordenador de RH em empresas de diversos portes, consultorias, ONGs e hospitais. A área está em constante crescimento na região e é considerada essencial para a estratégia de negócios e gestão. Também é excelente opção para quem busca formação de curta duração, prática e com rápida inserção no mercado de trabalho”, afirma o professor.

As inscrições para o vestibular são gratuitas e o edital está no site unifipa.com.br/rhvestibular. A prova é online e, uma vez iniciada, deverá ser concluída em até 2 horas. A contagem do tempo é ininterrupta.

As aulas têm início em agosto e a Unifipa oferece bolsas de estudo de até 100% de desconto, conforme o perfil socioeconômico do candidato. Para saber mais o candidato deverá consultar o edital. Mais informações através da Central do Aluno pelos telefones 0800 772 5393 ou 17 99789-9449 (WhatsApp).