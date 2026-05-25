Reitor da Unifipa diz que participação dos alunos viabilizou conquistas

O novo reitor do Centro Universitário Padre Albino – Unifipa, Prof. Dr. Luis Antônio Rossi, afirmou em entrevista à rádio Vox FM que a participação ativa dos estudantes viabilizou conquistas da instituição. Como exemplo ele citou o Selo OAB Recomenda, colocando a faculdade entre as melhores na área do direito, e notas máximas obtidas em avaliações como o Enade e o Enamed.

“Queremos o envolvimento do aluno como protagonista de todo esse desafio acadêmico e pedagógico. A gente precisa do comprometimento da instituição com a qualidade, mas também do envolvimento do aluno para que a gente possa construir junto, e perpetuar junto, essa qualidade de ensino e essa transformação social que a Unifipa tem feito tão bem”, afirmou.

Sobre sua escolha como novo reitor do centro acadêmico, após a saída do Dr. Nelson Jimenes, que deixou o cargo depois de 19 anos, Rossi disse ter recebido o convite com alegria. “É um enorme reconhecimento, mas de muita responsabilidade porque o desafio é imenso. A trajetória da reitoria é histórica, de enormes conquistas, então perpetuar isso é relevante.”

Segundo o reitor, durante a fase de transição, ficou clara a preocupação em manter a qualidade. “O Dr. Nelson tem “n” qualidades, “n” conquistas, mas se eu puder resumir, sintetizar o que ele deixa como um legado extraordinário da Unifipa é o de ter sido o guardião da qualidade.”

Rossi reconheceu que o propósito geral é o de continuidade, mas que aos poucos ele agregará as experiências vivenciadas por ele na advocacia e no ensino para fortalecer o histórico da reitoria, sempre visando à excelência de ensino. Também confirmou, para 2027, os novos cursos de Terapia Ocupacional, Serviço Social e Gestão da Tecnologia da Informação.