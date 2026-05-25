Rede estadual abre inscrições para professores do Ensino Médio Técnico

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para um novo processo seletivo de professores do Ensino Médio Técnico. Os aprovados vão atuar em escolas da rede a partir de 2027. O prazo para inscrições segue até 19 de junho no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV): https://conhecimento.fgv.br/concursos/seducsp26tecnico.

Para o próximo ano letivo, a expectativa do governo é ampliar para 300 mil o número de estudantes matriculados no itinerário de formação técnico profissional.

Há vagas disponíveis em escolas de tempo parcial e integral das 91 Unidades Regionais de Ensino da Seduc-SP. Podem participar do processo seletivo profissionais com formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos na Deliberação CEE nº 207/2022.

O salário na rede estadual de São Paulo para jornada de 40 horas semanais é de R$ 5.565,00. Os docentes que atuam em unidades do Programa Ensino Integral estão vinculados ao regime de dedicação exclusiva e têm direito à gratificação no valor de R$ 2.120,00.

A contratação é por tempo determinado. Uma vez contratado, o docente poderá permanecer vinculado à Seduc-SP por um período de até três anos. O processo seletivo abrange seis eixos tecnológicos com vagas para os cursos técnicos que serão ofertados na rede estadual em 2027.

O processo seletivo simplificado é organizado em quatro etapas. As provas objetiva e discursiva estão previstas para o segundo semestre no 77 municípios-sede das diretorias de ensino. A prova prática (videoaula), por sua vez, deve ser enviada antes da aplicação dos testes objetivos. A produção do material permite que a banca avalie as habilidades de docência do candidato.