Inscrições para o Vestibulinho das Etecs são prorrogadas até 5 de junho

O período de inscrições para o Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2026 foi prorrogado até as 20 horas do dia 5 de junho. O cadastro deve ser realizado exclusivamente no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O valor da taxa para a participação no processo seletivo é de R$ 50. A prova será aplicada no dia 21 de junho, às 13h30.

As vagas ofertadas neste processo seletivo são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas, unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec.

Na Etec Elias Nechar, em Catanduva, estão disponíveis quatro cursos técnicos: Administração, Edificações, Enfermagem e Mecânica, todos com 40 vagas e aulas no período noturno. Ainda há como novidade o curso de Agronegócio, com 30 vagas, oferecido na EMEF Ver. Raul de Carvalho, em Palmares Paulista, e o curso de Enfermagem, com 35, na Fundação Chafik Saab, em Urupês.

Para concorrer a uma das vagas para os cursos técnicos, o candidato deve ter concluído ou estar cursando a partir da segunda série do Ensino Médio ou equivalente, apresentando no ato da matrícula o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado.

Para se inscrever no Vestibulinho das Etecs é preciso acessar o site vestibulinho.etec.sp.gov.br, preencher a ficha de inscrição no menu “Área do candidato” e responder ao questionário socioeconômico. Também é necessário pagar a taxa de R$ 50 até o último dia de inscrição.