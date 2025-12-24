Unidades de saúde de Catanduva emendam o feriadão

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário dos serviços de saúde para as semanas de Natal e Ano Novo. Nas vésperas das datas festivas, dias 24 e 31 de dezembro, praticamente todos os pontos de atendimento funcionam até as 13 horas. Ou seja, o expediente realizado ontem vai se repetir na próxima quarta para postos, Caps, CRI, Academias da Saúde e outros.

Nos dias 25 e 26 de dezembro, assim como em 1 e 2 de janeiro, tudo estará fechado: unidades de saúde, Caps II, AD e IJ, Residência Terapêutica, Consultório na Rua, CRI do Solo Sagrado e Academias da Saúde. As Equipes de Atendimento Domiciliar também não vão atuar nessas datas. Para atender emergências, estarão de plantão todos os dias a UPA 24h e o Samu.

Por fim, o administrativo da Secretaria de Saúde, Farmácia de Alto Custo, Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e Vigilância Sanitária não terão expediente de 24 a 26 de dezembro e de 31 de dezembro a 2 de janeiro. Essa, aliás, será a regra geral para os demais setores administrativos da Prefeitura de Catanduva.

EXCEÇÕES

Os Cemitérios Públicos funcionarão todos os dias, assim como o Conjunto Esportivo Anuar Pachá. No caso do Zoológico Municipal, não haverá visitação no Natal e no Ano Novo apenas, dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. O Ecoponto também seguirá esse mesmo cronograma. Já o Restaurante Popular fechará nos dias 25 e 26 de dezembro e 1 e 2 de janeiro.

POUPATEMPO

O Poupatempo funcionará normalmente na sexta-feira, dia 26, com exceção dos serviços municipais, devido a manutenções e atualizações de sistemas dos órgãos conveniados. No sábado, 27, não haverá expediente. Na semana seguinte, o Poupatempo abre na segunda, terça e sexta-feira. Ou seja, não haverá expediente na quarta, quinta e sábado. A partir de segunda-feira, dia 5 de janeiro, o atendimento em todas as unidades retorna ao horário habitual.

CIRCULARES

O sistema de transporte coletivo de Catanduva não funcionará nos dias de Natal e Novo, mas os ônibus vão circular normalmente nos dias 26 e 31 de dezembro, assim como em 2 de janeiro.