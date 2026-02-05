Unidade para Tratamento de Queimados fez 167 internações em 2025

Por trás de cada número existe uma história interrompida pela dor — e reconstruída pelo cuidado. A Unidade para Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital Padre Albino encerrou 2025 com balanço expressivo: 167 pacientes foram internados ao longo do ano, consolidando o serviço como um dos mais importantes do país na área.

Com período de tratamento considerado longo e com papel estratégico da unidade para o estado de São Paulo e para o Brasil, o dado chama ainda mais atenção pelo perfil dos atendimentos: 111 pacientes — cerca de 66,5% do total — vieram de fora da região de Catanduva, com predominância de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), regulados pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde) da Secretaria Estadual da Saúde.

Ao longo de 2025 a equipe da UTQ realizou 69 procedimentos especializados de enxerto de pele e 21 desbridamentos, quando é feita a retirada de tecidos mortos ou contaminados, etapa fundamental para evitar infecções e preparar a área lesionada.

Atualmente, a UTQ dispõe de 13 leitos, entre enfermaria adulta, pediátrica e UTI, com equipe multiprofissional qualificada para o cuidado integral.

Internada há duas semanas, a paciente Maria Eduarda Sala, de 20 anos, de Ibaté/SP, chegou à unidade após queimaduras com óleo de cozinha. “Estava fritando batatas quando resolvi separar o óleo ainda quente numa vasilha. Quando despejei houve um estouro e fiquei com queimaduras sérias nas mãos e braço. Foi tudo muito rápido”, contou.

Com fortes dores, Maria Eduarda foi levada até a unidade de saúde de Ibaté onde recebeu os primeiros socorros. Após uma semana houve a necessidade de ser encaminhada para tratamento mais especializado no HPA, em Catanduva.

ACIDENTES

As principais causas das internações revelam uma realidade cotidiana: acidentes domésticos, incêndios, explosões e uso inadequado de combustíveis continuam fazendo vítimas. Entre as mais frequentes destacam-se as escaldaduras (ocorrem, principalmente, pelo contato com líquidos quentes) e as queimaduras por chama direta (contato com fogo, como em incêndios, explosões ou acidentes com álcool e outros combustíveis), ambas com 70 registros cada.

Também foram registrados casos envolvendo produtos químicos, choques elétricos e doenças raras, como a necrose epidérmica tóxica, que reforçam a complexidade dos atendimentos.

Para a diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, Renata Rocha Bugatti, os números refletem o compromisso da instituição com a vida. “Serviços como a UTQ são motivos de orgulho para a nossa região e não podem ser invisíveis. Eles precisam ser reconhecidos, fortalecidos e priorizados nas políticas públicas de saúde”, diz Renata, ressaltando que, em 2026, serão feitos investimentos em reformas e melhorias estruturais na unidade.

“A Fundação Padre Albino segue avançando com reformas e melhorias, mas o futuro desse serviço essencial depende do apoio da sociedade e do comprometimento dos gestores públicos. A UTQ existe para que a dor não seja o fim da história — mas o início da reconstrução”, ressalta.