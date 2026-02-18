Uma ocorrência leva a outra e GCM flagra descartes irregulares seguidos

O que começou como o acompanhamento de uma suspeita terminou com dois flagrantes praticamente simultâneos de descarte irregular. A situação foi registrada na terça-feira de Carnaval, em Catanduva, e chamou a atenção pela sequência dos fatos.

Durante patrulhamento preventivo pela av. Theodoro Rosa Filho, nas proximidades da nova base da Guarda Civil Municipal (GCM), uma guarnição identificou um veículo Corsa vermelho acoplado a uma carretinha transportando galhos de árvores. A atitude do condutor levantou suspeita, já que ele seguiu em direção a pontos conhecidos pelo descarte irregular de resíduos.

A equipe realizou acompanhamento e constatou que o motorista acessou a estrada vicinal Primo Novelli, entrando em um carreador de cana próximo a uma área de mata, onde foi flagrado descartando os galhos.

Enquanto a viatura da Patrulha Ambiental era acionada para apoiar a ocorrência, a equipe se deparou com outro veículo — um Uno — realizando o descarte irregular de restos de construção na mesma região.

Os dois veículos e seus respectivos condutores foram identificados, e as providências administrativas foram adotadas conforme a legislação ambiental.

OUTROS FLAGRANTES

No sábado de Carnaval, a GCM flagrou descarte irregular na rua Catu, esquina com a rua Promissão, em um terreno localizado abaixo do Instituto Federal, no bairro Eldorado. A responsável pelo material foi localizada, orientada quanto às penalidades e providenciou o recolhimento imediato dos resíduos, além de receber orientação sobre a necessidade de contratação de caçamba para destinação correta.

Já no domingo, durante patrulhamento por pontos conhecidos pelo descarte irregular, a GCM flagrou um homem descartando lixo e folhas em área verde na rua Odilon José de Lima, no cruzamento com a rua Angela D’Amigo Raymundo. Ele foi orientado sobre a legislação e precisou recolher o material, sendo registradas imagens para adoção das medidas administrativas. O que chama a atenção, é que, no mesmo local, já haviam jogado restos de móveis e ateado fogo.