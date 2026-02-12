Últimos dias para inscrição no Vestibulinho do Sala Extra da Unifipa

O cursinho popular Sala Extra, projeto de extensão vinculado ao curso de Medicina da Fameca/Unifipa, encerra neste dia 14 de fevereiro o prazo de inscrições para o Vestibulinho 2026. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site da instituição.

O cursinho oferece 50 vagas a estudantes de escolas públicas de Catanduva e região que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio. A prioridade no preenchimento será para alunos do 3º ano e egressos, seguidos pelos estudantes do 2º ano e, posteriormente, do 1º ano.

Também serão disponibilizadas 10 vagas para candidatos com bolsa integral de escolas particulares da região, desde que já tenham concluído o Ensino Médio. Caso haja vagas remanescentes, elas serão redirecionadas aos estudantes da rede pública. A comprovação de escolaridade e dos critérios para bolsa será feita no ato da matrícula.

O processo seletivo contará com fase única, composta por prova objetiva elaborada conforme as diretrizes curriculares do Ensino Médio, com foco na avaliação de conhecimentos e habilidades dos candidatos.

A avaliação será aplicada no dia 28 de fevereiro, das 14h às 17h, no campus sede da Unifipa, em Catanduva. A divulgação das salas será feita pelo perfil oficial do cursinho no Instagram (@salaextracursinho), e cabe aos candidatos acompanhar as atualizações.

A lista de convocados para matrícula em primeira chamada será publicada a partir das 14h do dia 2 de março, tanto no Instagram do projeto quanto no site da Unifipa. Os candidatos serão chamados em ordem alfabética, respeitando o limite de vagas. As matrículas da primeira chamada ocorrerão entre os dias 2 e 4 de março, das 8h às 18h, via WhatsApp.