Última semana de inscrições para transferência ao 3º ano de Medicina

A Unifipa/Fameca encerra na próxima semana as inscrições para o processo seletivo de transferência de vaga para 3º ano do curso de Medicina, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2026. A vaga é destinada exclusivamente a estudantes provenientes de outras instituições de ensino superior.

As inscrições vão até 9 de dezembro, às 23h59, pelo site www.unifipa.com.br/transferencia. A taxa de inscrição é de R$ 700, com pagamento permitido até 10 de dezembro.

A prova está marcada para 15 de janeiro de 2026, no campus sede da Unifipa, na rua dos Estudantes, nº 225, Parque Iracema. O exame, elaborado pela Vunesp, terá duração de três horas. Para acessar a sala de prova, o candidato deverá apresentar documento oficial de identidade com foto. Correções cadastrais poderão ser feitas na Área do Candidato no site www.vunesp.com.br dentro do prazo regulamentado.

A documentação obrigatória deve ser enviada até 14 de janeiro de 2026, às 17h. Informações adicionais estão disponíveis no site, pelos telefones 0800-772-5393 e 17 3311-3223, de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, ou pelo e-mail secretariaacademica@unifipa.com.br. A Vunesp também presta atendimento pelo Disque Vunesp (11) 3874-6300.