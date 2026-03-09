Programação do ConscientiZen do Sesc começa na quinta

O Sesc Catanduva realizará mais uma edição do projeto ConscientiZen entre os dias 12 e 15 de março. A iniciativa propõe ao público vivenciar o corpo de forma integral, reconhecendo sua conexão com a coletividade e o contexto social, oferecendo uma experiência transformadora por meio de atividades corporais que promovem o autoconhecimento e autocuidado.

Para abrir a programação, a Monja Coen conduzirá os participantes de volta ao centro silencioso da existência, onde habitam a lucidez, a compaixão e o amor que curam. A meditação guiada será na quinta, 12, às 19h30, propondo pausa consciente para cultivar a presença e despertar a paz que nasce de dentro. A vivência proporcionará a harmonia entre mente e coração.

Monja Coen Roshi é missionária oficial da tradição zen-budista Soto Shu, com sede no Japão. Paulistana, teve sua formação inicial em Los Angeles, nos Unidos, e completou o mestrado no Mosteiro Feminino de Nagoya, no Japão, onde praticou como noviça e monja oficial por 12 anos. Depois retornou ao Brasil e fundou a Comunidade Zen Budista Zendo Brasil.

Na sequência da programação do Sesc, haverá a vivência Mandalas Artesanais, na sexta-feira, 13, às 14h; a Formativa Yoga Acessível, com Rodrigo Souza, nos dias 13 e 14, sexta e sábado; Danças Circulares, com Guataçara Monteiro, na sexta, às 17h30; e a palestra “Neurociência e autoconhecimento”, com Matheus Rhomero, da BMT Brasil, também na sexta, às 21h30.

Outra atração, na sexta e no domingo, às 16h, será a Naturar – Arte e Produtos da Terra, com produtores e artesãos de Catanduva e região. Será um espaço para descobrir produtos que nutrem o corpo e acolhem os sentidos, valorizando o fazer artesanal, os ingredientes puros e o bem-estar no dia a dia. Uma experiência que aproxima natureza, cuidado e simplicidade.

Abrindo o sábado, às 8h, tem “Meditação ativa, Amanhecer!”, com Adriana Bonjovani, Cláudia Martins e Gabrielle Padilha. Em um ritmo fluido e meditativo, os participantes são convidados a conectar corpo, mente e natureza, cultivando presença, vitalidade e clareza interior.

Na sequência, sábado e domingo têm as oficinas “Almofada para os olhos com sementes e ervas naturais”, com Rose Amaral; “Pintura em tela com tintas naturais e minerais”, com Patrícia Souza; “Óleos Essenciais e Seus Usos Terapêuticos”, com Ivan Antoniazzi Andreoli.

Na reta final, ainda tem “Ubuntu Yoga”, com Tati Cassiano, no sábado, às 14h30; “Yoga Acessível”, com Rodrigo Souza, sábado, às 16h30; “Meditação Círculo de Luz”, com Dani Macri, domingo, às 8h; “Acroyoga”, com Tati Cassiano e Wesley Peixinho, domingo, às 10h; “Movimento Consciente”, domingo, às 14h30; e “Meditação Sound Healing”, com Priscila Gama, domingo, às 16h.