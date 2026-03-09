Projeto Guri na Escola reinicia atividades na rede municipal de Catanduva

Começaram as atividades do Projeto Guri na Escola, na temporada de 2026, contemplando nesta etapa a EMEI Prof. Virgílio de Arruda Mendes, no Solo Sagrado, e o Projeto ABC do Saber, que funciona no Pedro Nechar. A iniciativa amplia as oportunidades de acesso à música e às práticas culturais para as crianças das escolas públicas.

O Projeto Guri é fruto de parceria entre o Governo do Estado e o município, que proporciona aos alunos o contato com diferentes sons, ritmos e instrumentos, ampliando as experiências culturais dentro do ambiente escolar. Por meio da música, as crianças vivenciam momentos de aprendizagem, expressão e movimento, elementos fundamentais para seu desenvolvimento.

“A ação reforça o compromisso das instituições com uma educação que valoriza as múltiplas linguagens da infância e promove experiências culturais significativas no cotidiano escolar”, pontua a Prefeitura de Catanduva, em nota.

Reconhecido como um dos maiores programas socioculturais do Brasil, o Guri oferece acesso gratuito à educação musical para crianças e jovens e também passou a ser realizado diretamente nas escolas, com aulas de música duas vezes por semana. A proposta permite que as crianças tenham contato com a música dentro do ambiente escolar, estimulando a formação artística.