Trote Solidário mobiliza estudantes para arrecadar doações nos bairros

Estudantes do curso de Medicina da Unifipa/Fameca de Catanduva realizam no dia 22 de março, no período da manhã, mais uma edição do Trote Solidário, ação voltada à arrecadação de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade social em Catanduva.

Os alunos percorrerão diferentes bairros da cidade solicitando contribuições da população, como alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, itens de higiene pessoal e outros produtos que possam auxiliar famílias necessitadas.

Para facilitar a identificação e garantir segurança à comunidade, os estudantes estarão uniformizados com batas do projeto durante a coleta das doações.

A ação contará com duas frentes de arrecadação. Uma equipe percorrerá diversos bairros da cidade, enquanto outra permanecerá em ponto fixo no sistema drive-thru, na rua 7 de Fevereiro, nº 1.375, das 8h às 15h, para receber os itens.

A iniciativa é organizada pela diretoria do Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) da Fameca, formada por estudantes da instituição, que coordena a mobilização dos alunos e toda a logística da campanha solidária.

Após a arrecadação, os donativos serão organizados pelos próprios estudantes, que ficarão responsáveis pela montagem de cestas básicas e pela separação dos demais itens recebidos. Em seguida, os materiais serão destinados a famílias em situação de maior vulnerabilidade social.

O objetivo é incentivar a solidariedade e aproximar os estudantes da comunidade, transformando o tradicional trote universitário em atividade de caráter social. A proposta também busca envolver os moradores, convidando a população a participar da campanha.