Trote Solidário mobiliza alunos do Colegião em prol do HCC

Por meio do Trote Solidário, os alunos do 9º ano do Colégio Ressurreição Nossa Senhora do Calvário, o Colegião, arrecadaram 585 litros de leite e 920 pacotes de macarrão, destinados ao Hospital de Câncer de Catanduva (HCC).

A iniciativa foi desenvolvida pela disciplina de Ensino Religioso, sob orientação da professora Andreia Baroli, com apoio da coordenadora do Ensino Fundamental II, Ana Cláudia Durante. A arrecadação foi feita ao longo dos meses de março e abril, envolvendo não apenas os estudantes do 9º ano, mas também alunos do Ensino Fundamental I e II, além de familiares.

Como parte da proposta pedagógica, os alunos tinham meta de arrecadação a ser cumprida. A tradicional celebração do trote só acontece quando esse objetivo é atingido, incentivando o engajamento coletivo. Durante o período, os estudantes se mobilizaram ativamente, organizando campanhas e solicitando doações junto à comunidade escolar.

Outro diferencial da ação é que os próprios alunos escolhem, a cada semestre, a instituição que será beneficiada, ampliando o contato com diferentes realidades e causas.

Os alimentos arrecadados serão utilizados no atendimento aos pacientes do HCC, contribuindo com a rotina hospitalar e permitindo que recursos financeiros sejam direcionados para exames, medicamentos e tratamentos.