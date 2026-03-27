Trote Solidário arrecada milhares de donativos para famílias carentes

Estudantes do curso de Medicina da Unifipa/Fameca, em Catanduva, promoveram mais uma edição do Trote Solidário, iniciativa voltada à arrecadação de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Os alunos percorreram diferentes bairros da cidade, uniformizados com as batas do projeto, solicitando contribuições da população.

Entre os itens arrecadados estão alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos e produtos de higiene pessoal, destinados ao atendimento de necessidades básicas de famílias assistidas.

De acordo com a organização, a campanha resultou na arrecadação de aproximadamente 200 cestas básicas, 75 sacos de brinquedos e cerca de 5 mil peças de roupas. A mobilização contou com duas frentes de coleta; uma equipe atuou nos bairros, enquanto outra recebeu doações em ponto fixo no sistema drive-thru, com atendimento das 8h às 15h.

A iniciativa foi coordenada pela diretoria do Grupo de Ajuda Comunitária (GAC) da Fameca, composta por estudantes, responsável pela organização da campanha e pela logística de arrecadação e triagem dos donativos.

Nesta edição, o Trote Solidário também estabeleceu parceria com o Hemonúcleo de Catanduva, incentivando a doação de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea. Além do atendimento regular na unidade, na rua Treze de Maio, nº 974, o Hemonúcleo esteve presente no campus sede da Unifipa para cadastrar voluntários interessados em contribuir com a doação.

Após a etapa de arrecadação, os próprios estudantes organizaram os itens recebidos, incluindo a montagem das cestas básicas e a separação dos demais materiais. O Trote Solidário tem como proposta transformar a recepção aos novos estudantes em ação de caráter social, promovendo a solidariedade e fortalecendo o vínculo entre a comunidade acadêmica e a população local.