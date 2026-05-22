Tribunal do Júri condena homem a 31 anos de prisão por feminicídio

O homem de 53 anos que matou a companheira, de 47 anos, com golpes de faca em julho do ano passado foi condenado a 31 anos de prisão pelo Tribunal do Júri. O julgamento foi realizado ao longo da quarta-feira, no Fórum de Catanduva, e a sentença foi lida por volta das 16h30 pelo juiz presidente do Tribunal do Júri, Dr. Antônio Carlos Pinheiro de Freitas.

De acordo com a acusação, o homem matou a mulher com golpes de faca em um crime que gerou grande repercussão em Catanduva. Após o julgamento e a condenação, os trâmites para a transferência do condenado já foram tomados. Até então, o homem permanecia em uma unidade prisional da região. Agora, ele será encaminhado a outro presídio no interior paulista.

“O plenário ocorreu tudo em ordem, sem nenhuma intercorrência. A sentença foi dada em 31 anos no total, exatamente como foi pedido pelo Ministério Público. O feminicídio foi reconhecido com os quatro casos de aumento de pena e foi desclassificado um dos crimes para lesão corporal grave também como requerido pelo Ministério Público”, detalhou o promotor Gilberto Ramos.

O advogado de defesa, Ivan Iglesias, disse respeitar a decisão e que avaliará a viabilidade de um recurso. “É um caso que repercutiu muito na cidade no último ano e a gente já esperava isso, essa dificuldade, mas a defesa agiu da melhor maneira, dentro da ética, agimos tecnicamente e a gente entende que conseguiu um resultado plausível até dentro do quadro probatório.”