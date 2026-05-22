Em queda, infestação de larvas do Aedes fica abaixo de 1% em Catanduva

A Secretaria Municipal de Saúde e a EMCAa - Equipe Municipal de Combate ao Aedes aegypti concluíram a nova Avaliação de Densidade Larvária (ADL), realizada neste mês de maio de 2026. O levantamento apontou índice geral de 0,7%, resultado considerado satisfatório, abaixo do limite de alerta estabelecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de até 1%.

O novo índice representa queda significativa em relação à avaliação anterior, realizada em janeiro deste ano, quando o município havia registrado 2,5%, ficando em situação de alerta para a presença de larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Foram feitas 600 visitas em cada área do município, totalizando 3.000. Entre os principais criadouros encontrados pelos agentes estão ralos internos e externos, depósito de água não elevado e não ligado à rede, bebedouro de consumo animal, bandeja de geladeira/ar condicionado, pneus e piscinas sem a devida manutenção.

O ranking dos setores por índice de infestação é encabeçado pela Área 4, com 1%, região composta pelo Jardim Amêndola, Centro, Parque Iracema e Martani. Depois aparece a Área 2, com 0,83%, que tem Parque Iracema, Distrito Industrial Antônio Záccaro e Conjunto Euclides.

Na sequência, a Área 1 tem 0,67%, unindo os bairros Jardim da Torre e Jardim Júlia Caparroz; a Área 3 aparece com 0,50%, referente ao Jardim Soto; e a Área 5 também com 0,50%, sendo relacionada ao Jardim Shangri-lá e Parque Flamingo.

REDUÇÃO DOS CASOS

De janeiro a abril, Catanduva registrou 5.557 casos de dengue em 2025, contra 380 confirmações no mesmo período de 2026, redução de aproximadamente 93%. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que o município já vive o início da queda no número de confirmações, indicando o fim do período de maior incidência da doença neste ano.

“A redução reforça o impacto das ações desenvolvidas pela Prefeitura, que intensificou visitas domiciliares, vistorias em pontos estratégicos, mutirões de limpeza, orientações à população e outras medidas de enfrentamento ao mosquito. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a participação da população segue sendo fundamental para manter os índices baixos”, frisa.