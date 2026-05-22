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Fatec Catanduva promove Feira de Empregabilidade neste sábado
Foto: Divulgação - Evento será realizado no campus da Fatec, na rua Maranhão, no Centro
Serão oferecidas vagas de emprego e de estágio de diversas empresas da região
Por Da Reportagem Local | 22 de maio, 2026

A 1ª Feira de Empregabilidade ConectaFatec será realizada neste sábado, 23 de maio, das 9h às 16h, no campus da Fatec Catanduva. O objetivo é conectar os estudantes às oportunidades do mercado de trabalho e estágios. O evento é aberto aos alunos e à toda a comunidade.

De acordo com a Fatec, serão oferecidas vagas de emprego de diversas empresas da região e haverá captação de currículos por recrutadores. Será a chance, também, para conhecer novos negócios, realizar networking e ampliar as chances de conseguir uma ocupação.

A feira reunirá diversas empresas, instituições, parceiros e representantes de entidades ligadas ao setor produtivo, que estarão apresentando oportunidades, recebendo currículos e realizando contato direto com candidatos em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

A organização orienta que os participantes levem currículo atualizado para aproveitar as oportunidades disponíveis. “A iniciativa busca fortalecer a conexão entre empresas, comunidade e educação, promovendo oportunidades reais para toda a população da região”, enaltece

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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