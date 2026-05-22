Rotary Club de Itajobi doa quatro camas hospitalares ao Emílio Carlos

Decisão pela doação surgiu a partir do reconhecimento ao trabalho da Fundação Padre Albino

O Hospital Emílio Carlos recebeu a visita de integrantes do Rotary Club de Itajobi para entrega de quatro camas hospitalares para a unidade. A doação reforça o apoio da comunidade regional ao trabalho assistencial realizado pela Fundação Padre Albino, referência em saúde para Catanduva e municípios da região.

Participaram da entrega Alonir Hernandes, Orley Gerlach, Sidemar Antonio Cardozo, Mauro Egidio Marquezini, Jorge Farão, Lúcia G Xavier Basso e Fabio Rebouças.

Segundo os representantes do Rotary, a decisão pela doação surgiu a partir do reconhecimento ao trabalho realizado pelo Hospital Emílio Carlos e pela Fundação Padre Albino.

“É um trabalho abençoado. Já tivemos parentes atendidos aqui e sempre vimos muito cuidado e um atendimento excelente. Os resultados positivos que vêm desta instituição despertam em nós esse sentimento de realização e amor ao próximo. Nosso lema rotário é ‘Dar de si antes de pensar em si’”, destacaram.

As camas hospitalares irão contribuir para a assistência aos pacientes internados, proporcionando mais conforto, segurança e estrutura para os atendimentos realizados pela equipe multiprofissional do hospital.

Em nota, a Fundação Padre Albino agradece o gesto solidário e ressalta a importância do apoio de entidades e voluntários para fortalecer os serviços prestados à população. “A parceria com clubes de serviço e organizações da sociedade civil tem papel fundamental para ampliar a capacidade de atendimento e continuar promovendo assistência humanizada e de qualidade.”