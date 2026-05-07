Três mortes por influenza são confirmadas pela Saúde de Rio Preto

A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou três óbitos por Influenza em 2026, todos causados pela cepa Influenza A (H3N2). Até o momento, o município contabiliza 57 casos confirmados de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza.

O primeiro caso é de uma mulher na faixa etária de 60 a 69 anos, com comorbidades. Apresentou os primeiros sintomas em abril e faleceu no mesmo mês. Não era vacinada contra Influenza.

A segunda vítima é uma menina, faixa etária de 1 a 4 anos, sem comorbidades. Apresentou os primeiros sintomas em abril e faleceu no mesmo mês. Não era vacinada contra Influenza.

O terceiro registro é uma adolescente do sexo feminino, faixa etária de 10 a 19 anos, sem comorbidades. Apresentou os primeiros sintomas em abril e faleceu no mesmo mês. Não era vacinada contra Influenza.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que os grupos prioritários procurem uma sala de vacina para atualização da caderneta vacinal. Desde o início da campanha, em 26 de março, a cobertura vacinal geral contra a gripe é de 29%, sendo 16,6% entre crianças, 32,6% entre idosos e 37,7% entre gestantes. A meta é vacinar ao menos 90% do público-alvo.

ATENÇÃO AOS SINAIS

Pessoas que apresentem sintomas como: febre persistente, dificuldade para respirar, cansaço intenso ou piora do quadro clínico devem procurar atendimento médico imediatamente. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno são fundamentais para evitar complicações graves, internações e óbitos.

Pacientes com fator de risco para doenças mais graves têm indicação de uso de antiviral, como também crianças, idosos, gestantes, imunissuprimidos e outros.

“Muitos casos evoluem de forma desfavorável quando a assistência médica é buscada apenas em estágios avançados da doença. Por isso, diante de qualquer sinal de agravamento, é essencial procurar uma unidade de saúde o quanto antes”, destaca a coordenadora da vigilância em saúde de Rio Preto, Andreia Negri

O boletim completo com os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAGs) é atualizado mensalmente na página da Secretaria de Saúde.