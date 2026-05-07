Elisiário realiza Cãominhada e concurso de pets no dia 17 de maio

Prepare a coleira, chame a família e leve seu melhor amigo de quatro patas para um momento especial de lazer, cuidado e diversão. A Prefeitura de Elisiário realizará a 1ª Cãominhada no dia 17 de maio, domingo, às 8h30, com saída na Praça Iraci Bibiano de Jesus, no Conjunto Habitacional Antônio Bito Filho.

Será uma manhã cheia de alegria, com atividades para toda a família. A programação terá apresentação especial dos cães da Guarda Civil Municipal de Catanduva; vacinação contra raiva; feira de adoção responsável; distribuição de bandanas pet para os 50 primeiros participantes; pula-pula para a criançada; e lançamento do canal de denúncias contra maus-tratos.

Também haverá premiação para o maior cão, o menor, o mais original e “a cara do dono”. “Mais do que um passeio, é um momento de conscientização, cuidado com os animais e união da nossa comunidade”, enaltece o prefeito Cássio Bertelli.

A orientação é que os tutores utilizem coleiras adequadas para conduzir seus pets, preferencialmente do tipo peitoral (colete) para proteger a coluna. A guia é obrigatória para controle. A entrada é gratuita e haverá água disponível no local.