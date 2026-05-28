Região ganha meliponário no mês que celebra o Dia Mundial da Abelha

Com o objetivo de fomentar a conscientização sobre a importância da preservação das abelhas, a Tereos e a Syngenta inauguraram na quarta-feira, 27, um meliponário educativo no Centro de Educação Ambiental de Olímpia. O evento contou com a participação de 45 crianças do 3° e 4° ano da Escola Joaquim Miguel dos Santos.

Durante a manhã, colaboradores voluntários da Tereos, por meio do Programa Fazendo Acontecer, apoiaram em dinâmicas pedagógicas, ensinando às crianças a importância das abelhas para o ecossistema.

Realizada em parceria com a Prefeitura de Olímpia, a iniciativa contempla, ainda, a instalação de um meliponário educativo em área cedida pelo município. O espaço contará com duas colmeias de cada uma das seguintes espécies nativas da região: Jataí, Iraí, Marmelada e Mirim Droryana.

O objetivo do projeto é promover a educação ambiental e conscientizar a população sobre a importância dos polinizadores, com foco especial nas abelhas sem ferrão.

A iniciativa marca a entrada da Tereos no Projeto Coexistência, programa da Syngenta criado para garantir a harmonia entre agricultura e apicultura, focando na proteção de abelhas e polinizadores por meio de boas práticas no campo.

Atualmente, conta com nove usinas parceiras, entre elas a Tereos, e envolve 180 apicultores. Esta rede de proteção abrange cerca de 800 apiários e mais de nove mil colmeias, resultando numa produção de 136 toneladas de mel.

O projeto visa promover a conscientização sobre a preservação desses polinizadores, contribuindo, assim, com a segurança alimentar e a biodiversidade. Outro ponto de destaque é o fomento à presença de polinizadores de espécies nativas, reconhecendo sua relevância na manutenção dos serviços ecossistêmicos e na promoção da diversidade biológica.

"A parceria com a Tereos demonstra que a tecnologia é a ponte para um campo mais sustentável. Os dados de produção de mel e a saúde das colmeias provam que é possível produzir com eficiência e proteger a biodiversidade simultaneamente", explica Roberto Castro, Líder de Boas Práticas Agrícolas da Syngenta no Brasil.

Além da criação do meliponário, a parceria entre as empresas envolve visitas a campo para atualização dos apiários junto aos apicultores, além de apoio técnico aos profissionais. Essas atividades contarão com o suporte técnico da startup GeoApis, que utiliza geolocalização para conectar a produção agrícola e a apicultura.

PROJETO APÍCOLA

Desde 2019, a Tereos conta com o Projeto Apícola, que incentiva o respeito à apicultura e a educação ambiental. O projeto envolve ações de capacitação e treinamentos para apicultores cadastrados, buscando aumentar a qualidade e produtividade dos apiários, além de atividades de conscientização ambiental para crianças e adolescentes na região.

Desde o início do programa, foram mapeados e cadastrados mais de 448 apiários e 63 apicultores em 31 municípios. “A parceria com a Syngenta é mais um importante passo para reforçar nosso compromisso com a proteção das abelhas e nosso cuidado com o meio ambiente”, reforça Rafaela Shiota, gestora de meio ambiente da Tereos.