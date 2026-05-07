Ibirá pode se tornar a Capital Nacional das Águas Medicinais

O deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSD) apresentou o Projeto de Lei nº 1975/2026 que concede ao município de Ibirá, no Noroeste Paulista, o título de Capital Nacional das Águas Medicinais. A proposta apresentada na Câmara Federal busca reconhecer oficialmente a relevância científica e turística das águas minerais da cidade do interior do estado de São Paulo.

Ibirá é conhecida por suas fontes hidrominerais com características raras. Segundo a justificativa do projeto, as águas do município possuem composição físico-química diferenciada, com destaque para a presença de vanádio, um elemento incomum em águas minerais, e pelo alto nível de alcalinidade, com pH que pode chegar a 10. Essas propriedades estão diretamente ligadas à formação geológica da região, marcada pela predominância de rochas basálticas.

O texto destaca que as águas do Parque das Termas de Ibirá são utilizadas desde 1909 e estão associadas a benefícios terapêuticos. Entre eles, o auxílio no equilíbrio do organismo, melhora do sistema digestivo e contribuição em processos de cicatrização. Estudos científicos também apontam o potencial do vanádio no tratamento complementar de pacientes com diabetes mellitus, tanto em casos insulinodependentes quanto não insulinodependentes.

A iniciativa também ressalta a importância da crenoterapia, prática terapêutica que utiliza águas minerais com propriedades específicas, como recurso reconhecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Tratamentos auxiliares para condições como reumatismo, dores articulares, dermatites e distúrbios metabólicos fazem parte do uso dessas águas, consolidando Ibirá como um destino voltado ao turismo de saúde e bem-estar.

Além do reconhecimento simbólico, o projeto de lei busca impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade, incentivando o turismo e promovendo a preservação dos recursos naturais. O Parque das Águas, principal ponto turístico do município, oferece estrutura para consumo orientado das águas e realização de banhos terapêuticos, atraindo visitantes de diversas regiões do país.

Na justificativa, o parlamentar argumenta que a concessão do título coloca Ibirá em posição de destaque no cenário nacional, ao lado de outras estâncias hidrominerais brasileiras já reconhecidas por suas características únicas.

“A medida contribui para valorizar um patrimônio natural de relevante interesse público, além de fortalecer a identidade do município. O objetivo é que o Brasil e o mundo conheçam a riqueza da água de Ibirá, que tem propriedades terapêuticas e medicinais”, defende Barbosa. O projeto agora segue em tramitação na Câmara dos Deputados.