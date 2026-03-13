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Três estabelecimentos do Garden Shopping são furtados na madrugada
Foto: Reprodução/Tripadvisor - Criminoso teria entrado no shopping antes do fechamento e permanecido no local
Autor teria permanecido no centro comercial depois do fechamento e acessado as lojas pelo forro
Por Da Reportagem Local | 13 de março, 2026

A Polícia Militar foi acionada, na manhã da última terça-feira, após a constatação de furtos ocorridos em três estabelecimentos comerciais localizados no Garden Shopping Catanduva. Apuração feita pela reportagem indica que a ação ocorreu ao longo da madrugada.

Segundo informações repassadas à Polícia Civil, o autor - ainda não identificado - teria entrado no shopping antes do horário de fechamento e permanecido no local até que pudesse acessar as lojas mediante escalada e movimentação pelo forro do teto.

Houve subtração de aproximadamente R$ 600 e um aparelho celular. Foram acionadas a Perícia Técnica, que compareceu ao local, onde foram coletados materiais, fotos e vídeos que auxiliarão nas apurações. O caso foi registrado como furto qualificado e está em investigação.

O jornal O Regional questionou a gerência do Garden Shopping sobre quais providências foram tomadas depois do ocorrido, mas não houve resposta até o fechamento desta edição.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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