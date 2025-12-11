Três cidades da região recebem investimento em eficiência energética

A partir do próximo ano, prédios públicos de Elisiário, Marapoama e Tabapuã serão beneficiados com a execução de projetos de eficientização no município. Por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Energisa Sul-Sudeste vai investir cerca de R$ 600 mil em três projetos que contemplam diversas melhorias que resultarão em economia na conta de energia elétrica do município.

De acordo com a analista de Eficiência Energética da Energisa, Ana Letícia Peres Vinha, o propósito é estimular o desenvolvimento de novas tecnologias que contribuam para a redução na demanda de energia.

“Essas melhorias resultarão em uma significativa redução de custos com energia elétrica para as gestões públicas de Elisiário, Marapoama e Tabapuã. Vale ressaltar que os projetos serão executados no primeiro semestre de 2026, por uma empresa terceirizada contratada pela Energisa, sem custos para a municipalidade”, explica.

Em Elisiário serão investidos R$ 199,9 mil na implantação de um sistema de energia fotovoltaica, na substituição de 44 lâmpadas convencionais por tecnologia Led e de um aparelho de ar condicionado, em locais definidos pela prefeitura. Com isso, a projeção é economizar 60,75 MWh de energia elétrica por ano, o que seria suficiente para abastecer 25 casas por mês

Já em Marapoama o investimento também ultrapassa R$ 199,8 mil, com instalação de um sistema de energia fotovoltaica, troca de 178 lâmpadas eficientizadas e de um aparelho de ar condicionado. A estimativa é economizar 75,49 MWh de energia elétrica por ano, o que daria para abastecer 31 casas por mês.

Por fim, em Tabapuã o projeto de R$ 199,7 mil inclui também a implantação de um sistema de energia fotovoltaica, troca de 88 lâmpadas eficientizadas, de um refrigerador e um aparelho de ar condicionado. Com isso, estima-se economizar 68,37 MWh/ano, energia suficiente para o consumo mensal de 28 casas.

“Além de instalar os equipamentos, nosso projeto contempla ações de conscientização dos colaboradores da unidade, a fim de favorecer o uso da energia de forma eficiente e sem desperdício”, complementa Ana Letícia.