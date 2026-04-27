Três acidentes são registrados nos últimos dias em Catanduva e região

Mais um acidente foi registrado na rodovia Alfredo Jorge Abdo, entre Catanduva e Pindorama, na manhã de sábado, dia 25. Desta vez, um veículo colidiu com um cavalo que invadiu a pista. Duas pessoas sofreram ferimentos graves.

No local, a motorista contou à reportagem de O Regional que transitava pelo trecho com o marido e mais duas pessoas no veículo até ser surpreendida pelo cavalo, que surgiu no sentido oposto. Ela não conseguiu frear em tempo.

O carro atingiu em cheio o animal, que morreu no local; já o veículo ficou parcialmente destruído. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e a pista precisou ser interditada para retirada do animal e do automóvel danificado.

Já na tarde de domingo, 26, uma motorista perdeu o controle da direção e o carro acabou caindo dentro do córrego Barro Preto, na avenida Benedito Zancaner, próximo ao cruzamento com a rua Minas Gerais.

Equipe do Samu foi acionada rapidamente e prestou socorro à vítima. Apesar do impacto, o motorista passa bem. Segundo informações prestadas pelo marido dela, foram tomadas as devidas providências junto à seguradora para retirada do veículo do córrego.

O terceiro acidente flagrado pela equipe de O Regional foi na manhã desta segunda-feira, 27, um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e colidir contra um poste de iluminação na avenida Antônio Stocco, em frente ao Poupatempo.

De acordo com as informações apuradas no local, o fluxo de veículos era intenso no momento da colisão. A vítima foi socorrida por equipe do Samu, intubada e encaminhada para atendimento no Hospital Padre Albino, com traumatismo craniano.

A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito, que ficou parcialmente prejudicado durante o atendimento. As causas do acidente serão apuradas.