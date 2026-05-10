TRE-SP busca voluntários com conhecimento em Libras para as eleições

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) lançou campanha para incentivar voluntários com conhecimento em Língua Brasileira de Sinais (Libras) a colaborar com as Eleições 2026. Com o tema “Traduza a cidadania em Libras. Seja Apoio Libras nas Eleições 2026!”, a iniciativa busca tornar o pleito cada vez mais acessível e inclusivo às pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

Interessados podem se inscrever até 1º de junho por meio de formulário disponível na página Mesários, no endereço https://www.tre-sp.jus.br/servicos-eleitorais/mesarios/mesarios.

Voluntários que se comunicam em Libras são responsáveis por recepcionar e acolher eleitores surdos ou com deficiência auditiva, indicar o local da seção eleitoral e tirar dúvidas da população no dia do pleito. O 1º turno será no dia 4 de outubro. Além de auxiliar o processo democrático, quem atuar na votação receberá auxílio-alimentação no valor de R$ 65 por dia trabalhado.

Outros benefícios para esses colaboradores incluem folga pelo dobro dos dias de convocação, sem prejuízo do salário, e aproveitamento de horas complementares em instituições de ensino superior. Fica a cargo do cartório eleitoral decidir a modalidade de treinamento para os voluntários, se presencial ou à distância, mas o tempo da capacitação também dá direito a folgas.

Em 2024, ano de eleições municipais, mais de 10 mil coordenadores de acessibilidade auxiliaram o eleitorado com deficiência nos locais de votação, somente no primeiro turno. Cerca de 1.700 pessoas atuaram como apoio com conhecimento em Libras e, entre elas, mais de 700 se inscreveram de forma voluntária, sendo resultado direto da campanha de arregimentação.