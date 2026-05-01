Trajeto até Rio Preto fica mais caro após alta dos pedágios

Entraram em vigor na sexta-feira, 1º de maio, as novas tarifas dos pedágios das rodovias administradas pela Ecovias Noroeste Paulista. O reajuste, previsto no contrato de concessão com o Governo do Estado de São Paulo, foi calculado com base no IPCA, divulgado pelo IBGE, acumulado entre maio de 2025 e abril de 2026, representando correção de 4,11%.

Na rodovia Washington Luís, o valor cobrado na praça de Catiguá, entre Catanduva e São José do Rio Preto, passou de R$ 19 para R$ 19,80. Já em Agulha, subiu de R$ 13,20 para R$ 13,80. No ponto de cobrança seguinte, em Araraquara, saltou de R$ 21,90 para R$ 22,80. Já na rodovia Comendador Pedro Monteleone, o pedágio de Pirangi passou de R$ 12,30 para R$ 12,80.

O reajuste autorizado pela Artesp também tem reflexo na rodovia Brigadeiro Faria Lima, nos pedágios de Dobrada (R$ 11,20), Taiúva (R$ 10,20) e Colina (R$ 11,70); na rodovia Carlos Tonanni, em Jaboticabal (R$ 17,60); na rodovia Laurentino Mascari, em Itápolis (R$ 9,70); e também na rodovia Orlando Chesini Ometto, em Monte Alto (R$ 7,80).

De acordo com a Ecovias Noroeste Paulista, os usuários que utilizam TAGs têm 5% de desconto em cada passagem pelo pedágio. Com isso, os valores serão R$ 21,66 em Araraquara, R$ 13,11 em Agulha, R$ 18,81 em Catiguá, R$ 10,64 em Dobrada, R$ 9,69 em Taiúva, R$ 16,72 em Jaboticabal, R$ 9,21 em Itápolis, R$ 11,11 em Colina, R$ 7,41 em Monte Alto e R$ 12,16 em Pirangi.

MOTOCICLETAS

Os motociclistas contam com tarifa diferenciada nas praças da Ecovias Noroeste Paulista. As motos pagam, exatamente, metade do valor cobrado para veículos de passeio em todos os pedágios da concessão. Com isso, nos pedágios da região, os valores serão de R$ 11,40 em Araraquara, R$ 6,90 em Agulha, R$ 9,90 em Catiguá e R$ 6,40 em Pirangi.