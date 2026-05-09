Tradicional, Missa ao Cadáver é celebrada com alunos da Fameca

Alunos do curso de Medicina da Fameca/Unifipa participaram da Missa ao Cadáver, cerimônia em homenagem e respeito aos corpos desconhecidos utilizados por alunos e professores dos cursos de saúde da Unifipa nas aulas de Anatomia. A celebração foi conduzida pelo bispo dom José Benedito Cardoso e concelebrada pelo capelão da Fundação Padre Albino, padre Ivanildo dos Santos Costa, no Laboratório de Anatomia, na tarde de quarta-feira, 6 de maio.

A cerimônia é realizada na instituição há mais de 30 anos por iniciativa do ex-docente do curso de Medicina, Prof. Neder Abdo (in memoriam). Nas paredes do laboratório que sediou o momento religioso há a mensagem: "Respeite esse corpo que viveu, sofreu e amou como o seu".

Dom José disse aos presentes, sobretudo aos alunos, para procurar serem felizes. "Felicidade é ter família, poder estudar, ter amigos e Deus no coração. Os corpos também tiveram uma família e hoje nós a representamos. Para vocês, eles são anônimos, mas isso não significa que não seja o corpo de uma pessoa que tinha nome e sobrenome, que nasceu de outras duas pessoas, que cresceu, desenvolveu-se, amou e foi amada, sofreu e, hoje, deixa seu legado em prol da medicina. O maior bem que podemos oferecer a elas é a nossa oração.”