Torneio de xadrez com atletas do exterior celebra 108 anos da cidade

Em clima de festa pelos 108 anos, Catanduva foi palco, no dia 24 de abril, do IRT de Xadrez Rápido “Catanduva 108 anos”. O evento reuniu 190 enxadristas de 18 cidades e contou também com participação internacional, com atletas vindos de Cuba e Suécia, consolidando-se como uma das maiores competições da modalidade na região neste início de temporada.

Com expressiva participação local, 108 atletas catanduvenses estiveram presentes, reforçando a força do xadrez no município. Além do caráter esportivo, a competição também teve cunho solidário, arrecadando 262 litros de leite destinados ao Fundo Social.

A disputa foi válida como 8ª etapa da Liga do Enxadrista e contou com arbitragem oficial, com validade para rating nacional e internacional, o que elevou ainda mais o nível técnico.

Segundo o árbitro da competição, o Mestre Nacional José Antonio de Sousa Junior, o torneio atingiu alto nível técnico e organização, refletindo o crescimento contínuo da modalidade na cidade e na região.

Dentro do tabuleiro, Catanduva também brilhou, subindo ao pódio em 14 ocasiões. Entre os destaques, o Mestre Nacional Breno D’Alkmin Pereira da Silva sagrou-se campeão geral da competição, liderando o pódio do Sub-18 Absoluto.

Também conquistaram títulos Ana Clara de Oliveira Destro no Sub-8 Feminino, Arthur Gabriel Dias no Sub-10 Absoluto, Gleison Begalli Rocha no Absoluto e Larissa Azevedo no feminino. Os atletas catanduvenses ainda garantiram 2º e 3º lugares, em várias categorias.