Enxadrista de Tabapuã representará São Paulo no Brasileiro de Xadrez

A catanduvense Amanda Xavier Miranda, de 11 anos e moradora de Tabapuã, é um prodígio no xadrez. Apaixonada pelo esporte desde os 7 anos de idade, começou jogando na escola e passou a assistir a vídeos pela internet e treinar diariamente. Atualmente, participa de competições praticamente todos os finais de semana em busca de pontos para subir no ranking nacional.

Seus primeiros passos no xadrez foram no projeto Xadrez nas Escolas, na EMEF Monsenhor João Telho, com a professora Mariana Sousa. Depois passou para a turma de treinamento, composta por alunos mais avançados, sob os cuidados do Mestre Nacional José Antonio de Sousa Junior, que coordena o projeto. Hoje, além dele, tem aulas com o professor Paulo Aparecido Rezende.

Com o título de Candidata a Mestre Nacional conquistado em São José dos Campos, no ano passado, Amanda coleciona mais de 60 pódios e 20 medalhas em 3 anos de atuação profissional.

Foi campeã paulista de xadrez clássico de 2025, campeã da Liga de Xadrez 2025 e bicampeã da Liga do Enxadrista, considerada a melhor do país. Em sua primeira participação no Campeonato Brasileiro Escolar, no ano passado, ficou em 4° lugar jogando com os melhores do Brasil, em torneio que reuniu mais de 600 atletas.

Para este final de semana, ela tem na agenda a final do torneio Fisco Paulista de Xadrez Rápido. Foram 12 etapas em que Amanda liderou em todas elas – chegando como favorita.

Em junho, representará o estado de São Paulo no Campeonato Brasileiro de Xadrez – Fenac & Juvenil, em Florianópolis/SC, competindo na categoria Sub-11 em três modalidades: Xadrez Clássico, Xadrez Rápido e Xadrez Blitz, podendo conquistar vagas para os campeonatos Pan-Americano, Sul-Americano e Mundial de Xadrez em sua categoria.

Para manter o ritmo, Amanda treina cerca de 2 horas por dia, com jogos via internet, assistindo a vídeos ou lendo livros. Não bastando, mantém bom desempenho na escola, a EMEF Prof.ª Zilda Soares Baldi, e é apaixonada por astronomia.