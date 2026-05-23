Grêmio Catanduvense busca ‘desencantar’ no retorno à Segundona

O Grêmio Catanduvense entra em campo neste domingo, dia 24 de maio, às 10h, em busca da sua primeira vitória no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bezinha. O duelo no Estádio Silvio Salles será contra a Santacruzense, o primeiro pelo returno da competição.

Como novidade, a equipe terá o comando de Adriano Rodrigues, que assumiu como treinador. O desafio é grande: em cinco rodadas, o time catanduvense não ganhou nenhuma vez e ainda levou ao menos duas goleadas – a primeira, por 6 a 0, foi justamente contra a Santacruzense.

Na lanterna do Grupo 2, o Bruxo balançou as redes apenas três vezes e levou 17 gols. “O time não está em boa fase. Agora não adianta, não dá para consertar. Agora é ter paciência e terminar o campeonato, já estou planejando o próximo ano”, diz o presidente Sérgio Gomes.

Segundo o cartola, o clube ainda paga parcela mensal de R$ 8 mil à Federação Paulista de Futebol para quitar as dívidas negociadas. “Há dificuldade, mas está andando. No ano que vem, voltamos zerado, sem dívidas, aí já é diferente, teremos um planejamento melhor”.

Gomes reforça que tem bancado todas as despesas com recursos próprios e por meio de parcerias. “O torcedor tem que entender que é o recomeço. A gente não iria voltar com tudo, ainda mais sem apoio nenhum. Não temos nem um real de pessoas da cidade.”