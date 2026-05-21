Equipe de Catanduva brilha na Liga de Categorias de Ginástica Artística

A delegação de Catanduva brilhou na Liga de Categorias de Ginástica Artística, em Araraquara, ao conquistar excelentes resultados individuais e por equipe. O circuito regional da modalidade reúne clubes e escolinhas para fomentar o esporte de base, com etapas pelo interior paulista.
Na categoria Pré-Infantil 1C, Catanduva foi vice-campeã por equipe, com as atletas Rebeca Santos, Heloísa Zanirato, Dafny Gondin, Antonella Ricci, Maria Fernanda Veloso, Laura Motta e Sophia Primo. No grupo, os destaques individuais ficaram para Sophia Primo, 2º lugar no Solo e 3º no Individual Geral; Antonella Ricci, 3º lugar no Salto; e Heloísa Zanirato, 3º nas Paralelas.
No Pré-Infantil 2C, a delegação ficou em 3º lugar por equipe, com o bom desempenho de Isabelly Ribeiro, Julia Coutinho, Manuella Beck, Laura Casarini, Lavínia de Morais e Valentina Ferreira. Individualmente, o destaque ficou para Isabelly Ribeiro, campeã nas Paralelas.
No Juvenil C, Catanduva foi campeã geral, com equipe formada por Beatriz Carvalho, Maria Luiza Fornazari, Lara Schmidt, Angelyne do Carmo, Vitória Franco, Mariah Dias e Sophia Goltardo.
Nas competições individuais, Beatriz Carvalho foi campeã no Solo, Trave e Individual Geral, além de 2° lugar no Salto e 3° lugar nas Paralelas; Maria Luiza Fornazari foi campeã no Salto e 2° lugar no Solo; Vitória Franco foi campeã nas Paralelas e 3° lugar no Salto e Individual Geral; Mariah Dias ficou em 3º no Salto; Lara Schmidt em 2º lugar nas Paralelas, Trave e Individual Geral, além de 3° no Solo; e Sophia Goltardo ficou em 2º lugar na Trave.
