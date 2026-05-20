Em percurso extremo, Corradi conquista pódio na elite do mountain bike

O ciclista catanduvense Edson Corradi voltou a representar Catanduva em alto nível no cenário nacional do mountain bike. O atleta conquistou o 3º lugar na categoria Sub-50 durante a terceira etapa da ALIGA MTB 2026, disputada na cidade de Serrana, no último domingo, 17 de maio.

Considerada uma das principais competições de mountain bike do país, a ALIGA reúne atletas de alto rendimento e grandes nomes da modalidade, elevando o nível técnico das disputas em todas as etapas. Com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Catanduva - Smel, Corradi mostrou mais uma vez experiência, resistência e determinação para subir ao pódio.

A etapa de Serrana foi marcada por um percurso extremamente duro, com muitas subidas e alto nível de exigência física dos competidores. Mesmo diante das dificuldades do trajeto, o atleta catanduvense manteve um ritmo forte durante toda a prova, garantindo importante colocação.

Multicampeão e referência do ciclismo regional, Edson Corradi segue intensificando os treinamentos visando às próximas etapas da temporada 2026 da ALIGA MTB. O calendário da competição ainda terá mais três desafios ao longo do ano: 4ª Etapa (Etapa Rainha – pontuação dobrada): dia 28 de junho, em Cajuru; 5ª Etapa: dia 2 de agosto, em Santa Rosa de Viterbo e a 6ª Etapa: dia 13 de setembro, em Guariba.

As provas da ALIGA MTB costumam ser divididas entre as categorias Pró, com percursos entre 50 e 60 quilômetros, e Sport, com trajetos entre 30 e 40 quilômetros, exigindo preparação intensa, resistência e estratégia dos atletas.

Com mais um resultado expressivo, Edson Corradi reforça o nome de Catanduva no mountain bike nacional e demonstra que dedicação, disciplina e paixão pelo esporte seguem sendo combustíveis para novas conquistas na temporada.