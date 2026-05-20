Atleta disputa o Troféu Maria Lenk, principal campeonato de natação do país

Catanduva estará representada em uma das competições mais importantes da natação brasileira. O atleta Miguel Cini Socal, de 24 anos, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel, participa do Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Considerado o maior campeonato de natação do Brasil, o Troféu Maria Lenk reúne atletas de elite e os principais nomes da modalidade no cenário nacional, sendo referência no calendário esportivo brasileiro.

Miguel entra em ação na competição nesta quarta-feira, dia 20 de maio, levando o nome de Catanduva para uma das maiores vitrines da natação nacional.

“A participação do atleta reforça o trabalho desenvolvido pela Smel Catanduva na formação e incentivo ao esporte de alto rendimento, além de representar mais um importante destaque para a cidade em competições nacionais”, ressaltou a Smel Catanduva, em nota.