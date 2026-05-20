Esporte
Atleta disputa o Troféu Maria Lenk, principal campeonato de natação do país
Foto: Divulgação - Miguel Cini Socal tem 24 anos e representará a Smel Catanduva
Miguel Cini Socal entra em ação nesta quarta-feira em uma das maiores vitrines do esporte
Por Da Reportagem Local | 20 de maio, 2026

Catanduva estará representada em uma das competições mais importantes da natação brasileira. O atleta Miguel Cini Socal, de 24 anos, da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel, participa do Campeonato Brasileiro Absoluto - Troféu Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Considerado o maior campeonato de natação do Brasil, o Troféu Maria Lenk reúne atletas de elite e os principais nomes da modalidade no cenário nacional, sendo referência no calendário esportivo brasileiro.

Miguel entra em ação na competição nesta quarta-feira, dia 20 de maio, levando o nome de Catanduva para uma das maiores vitrines da natação nacional.

“A participação do atleta reforça o trabalho desenvolvido pela Smel Catanduva na formação e incentivo ao esporte de alto rendimento, além de representar mais um importante destaque para a cidade em competições nacionais”, ressaltou a Smel Catanduva, em nota.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 28 de maio de 2026
Novorizontino empata com a Chape e cai na semi da Copa Sul-Sudeste
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 28 de maio de 2026
Xadrez de Catanduva acumula sete pódios na final do Circuito Fisco
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 27 de maio de 2026
Equipe de Catanduva conquista 42 medalhas na fase regional do Paresp
Leia mais