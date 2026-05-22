Catanduva tem 17 atletas na segunda etapa dos Jogos Paralímpicos

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo (SEDPcD) realizará a segunda etapa dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo (Paresp) 2026, com provas de atletismo e natação. Essa seletiva envolve 14 municípios da quinta e sexta regiões esportivas, representados por 295 inscritos, entre atletas e integrantes de comissões técnicas.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Smel Catanduva será representada por 12 atletas da equipe Smel ACD no atletismo, nas provas de 100m a 5.000m, lançamentos de disco e dardo e arremesso de peso. A professora é Mayara Rodrigues. Já na natação, são seis competidores, sendo que um deles participa das duas modalidades, sob o comando do professor Carlos Titá.

As competições acontecem no domingo e segunda-feira, dias 24 (natação) e 25 (atletismo) de maio, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Diferentemente das edições de 2024 e 2025, quando as disputas ocorreram no segundo semestre, o Paresp 2026 começa mais cedo. A programação contempla cinco modalidades distribuídas em seis etapas competitivas.

As quatro primeiras etapas regionais, programadas até o início de julho, receberão competidores de atletismo e natação. Já a quinta etapa, no final do mesmo mês, será dedicada aos atletas de halterofilismo, rúgbi em cadeira de rodas e vôlei sentado. O encerramento acontece em agosto, com a Final Estadual reunindo os melhores índices alcançados nas etapas regionais.