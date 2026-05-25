Esporte
Catanduvense nada com ‘gigantes’ e faz história no Troféu Maria Lenk
Foto: Divulgação/Sodré - Miguel Cini Socal disputou provas ao lado de grandes nomes do esporte
Miguel Cini Socal ficou em 19º lugar entre 36 atletas em uma das provas mais fortes das Américas
Por Da Reportagem Local | 25 de maio, 2026

A participação de Catanduva no Troféu Maria Lenk 2026 marca momento importante para o esporte local. Representando a equipe Smel Catanduva, o nadador Miguel Cini Socal levou o nome do município para a principal competição da natação brasileira e uma das mais fortes das Américas, disputando provas ao lado de alguns dos maiores nomes da modalidade.

Treinando em Catanduva e desenvolvendo sua trajetória dentro do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Miguel encarou uma competição de altíssimo nível técnico, dividindo piscina com atletas de destaque da natação brasileira, como Guilherme Caribé e João Gomes Júnior, inclusive nadando na mesma série de João nos 50 metros peito.

De acordo com a Smel, em meio a um cenário de altíssimo rendimento, Miguel conquistou resultado expressivo ao finalizar sua participação na 19ª colocação entre 36 atletas, mostrando competitividade em uma das competições mais difíceis e qualificadas do país.

“O resultado reforça a força do trabalho desenvolvido em Catanduva e mostra que seguimos construindo caminhos cada vez mais sólidos para o esporte de alto rendimento”, enaltece.

Além do resultado em si, a Smel frisa que o Troféu Maria Lenk reúne atletas da elite da natação brasileira e também estrangeiros que buscam índices, preparação e grandes resultados internacionais. “Estar presente em um ambiente desse nível já representa um importante passo para o crescimento da nossa natação e para o fortalecimento do esporte catanduvense.”

Miguel também possui índice para o Troféu José Finkel, uma das principais competições da natação brasileira, além de já estar classificado para os Jogos Abertos do Estado de São Paulo.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 28 de maio de 2026
Novorizontino empata com a Chape e cai na semi da Copa Sul-Sudeste
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 28 de maio de 2026
Xadrez de Catanduva acumula sete pódios na final do Circuito Fisco
Leia mais
Por Guilherme Gandini | 27 de maio de 2026
Equipe de Catanduva conquista 42 medalhas na fase regional do Paresp
Leia mais