Catanduvense nada com ‘gigantes’ e faz história no Troféu Maria Lenk

A participação de Catanduva no Troféu Maria Lenk 2026 marca momento importante para o esporte local. Representando a equipe Smel Catanduva, o nadador Miguel Cini Socal levou o nome do município para a principal competição da natação brasileira e uma das mais fortes das Américas, disputando provas ao lado de alguns dos maiores nomes da modalidade.

Treinando em Catanduva e desenvolvendo sua trajetória dentro do trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Miguel encarou uma competição de altíssimo nível técnico, dividindo piscina com atletas de destaque da natação brasileira, como Guilherme Caribé e João Gomes Júnior, inclusive nadando na mesma série de João nos 50 metros peito.

De acordo com a Smel, em meio a um cenário de altíssimo rendimento, Miguel conquistou resultado expressivo ao finalizar sua participação na 19ª colocação entre 36 atletas, mostrando competitividade em uma das competições mais difíceis e qualificadas do país.

“O resultado reforça a força do trabalho desenvolvido em Catanduva e mostra que seguimos construindo caminhos cada vez mais sólidos para o esporte de alto rendimento”, enaltece.

Além do resultado em si, a Smel frisa que o Troféu Maria Lenk reúne atletas da elite da natação brasileira e também estrangeiros que buscam índices, preparação e grandes resultados internacionais. “Estar presente em um ambiente desse nível já representa um importante passo para o crescimento da nossa natação e para o fortalecimento do esporte catanduvense.”

Miguel também possui índice para o Troféu José Finkel, uma das principais competições da natação brasileira, além de já estar classificado para os Jogos Abertos do Estado de São Paulo.