Esporte
Torneio 1º de Maio reunirá 16 equipes e quase 500 atletas em Catanduva
Foto: Divulgação - Torneio promove a integração entre as equipes e a valorização do futebol amador
Congresso técnico nesta terça-feira definirá regulamento, sorteio e chaveamento
Por Da Reportagem Local | 31 de março, 2026

A Liga Catanduvense de Futebol (LCF) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) promovem reunião e congresso técnico do Torneio 1º de Maio João Crippa de Futebol nesta terça-feira, dia 31 de março. O encontro será às 19h40, na sede da Smel, junto ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema. Cada time inscrito deve enviar um representante.

De acordo com o presidente da Liga Catanduvense, Reginaldo Garisto, o torneio deste ano reunirá 16 equipes e total de 480 atletas amadores. Será a 73ª edição do evento alusivo ao Dia do Trabalhador, um dos mais tradicionais da região, que traz como foco a integração, o espírito esportivo e a valorização do futebol amador.

Na reunião desta noite será discutido, aprovado e assinado o regulamento, seguido pelo sorteio e chaveamento da competição. Também será definido o sistema de segurança nos campos. A competição premiará com troféus e medalhas o campeão, o vice e o terceiro colocado. Também serão entregues diplomas da LCF para os três finalistas.

“A LCF, com 71 anos de história e reconhecida como entidade de utilidade pública municipal, reforça seu compromisso com o esporte e com a união das equipes da cidade”, enaltece Garisto.

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 05 de abril de 2026
Novorizontino empata com o CRB no Jorjão e soma mais um ponto
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 03 de abril de 2026
Copa Gospel de Futsal Smel chega ao fim com público recorde no Gavioli
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 02 de abril de 2026
História de superação leva atleta de Catanduva ao Mundial de Triathlon
Leia mais