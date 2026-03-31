Torneio 1º de Maio reunirá 16 equipes e quase 500 atletas em Catanduva

A Liga Catanduvense de Futebol (LCF) e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) promovem reunião e congresso técnico do Torneio 1º de Maio João Crippa de Futebol nesta terça-feira, dia 31 de março. O encontro será às 19h40, na sede da Smel, junto ao Conjunto Esportivo Anuar Pachá, no Parque Iracema. Cada time inscrito deve enviar um representante.

De acordo com o presidente da Liga Catanduvense, Reginaldo Garisto, o torneio deste ano reunirá 16 equipes e total de 480 atletas amadores. Será a 73ª edição do evento alusivo ao Dia do Trabalhador, um dos mais tradicionais da região, que traz como foco a integração, o espírito esportivo e a valorização do futebol amador.

Na reunião desta noite será discutido, aprovado e assinado o regulamento, seguido pelo sorteio e chaveamento da competição. Também será definido o sistema de segurança nos campos. A competição premiará com troféus e medalhas o campeão, o vice e o terceiro colocado. Também serão entregues diplomas da LCF para os três finalistas.

“A LCF, com 71 anos de história e reconhecida como entidade de utilidade pública municipal, reforça seu compromisso com o esporte e com a união das equipes da cidade”, enaltece Garisto.