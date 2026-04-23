Torneio 1º de Maio do Simcat define equipes finalistas neste sábado

Serão dois jogos no período da tarde, com GCM x Câmara e Smel x Prédio; decisão será no feriado

O Torneio 1º de Maio organizado pelo Simcat - Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Catanduva, sob coordenação do Monstrinho, terá as semifinais neste sábado, no Simclube, no Jardim Vertoni. Entram em campo GCM x Câmara, às 16h, e Smel x Prédio, às 17h.

Na primeira fase, a equipe da GCM liderou a classificação, com 4 vitórias e 12 pontos, números idênticos ao time da Smel, porém com vantagem no saldo de gols – 18 a 5. A equipe do Prédio ficou em 3º lugar, com 9 pontos, seguida pela Câmara (6), Pátio/Saúde (3) e EMCAa (0).

De acordo com o Simcat, os artilheiros do torneio são Daniel da Silva, da GCM, com 10 gols, seguido por Raul Wicher Garcia, da Smel, e Bruno Henrique Lanza, do Prédio, ambos com 4 gols. Já o goleiro menos vazado é Bruno da Silva Rodrigues, da GCM, que ainda não levou gols.

As partidas decisivas serão realizadas no dia 1º de maio, durante a Festa do Trabalhador, que tomará conta do Simclube no feriado nacional. Na data também haverá campeonatos de sinuca e truco, além de música ao vivo para envolver os servidores municipais e familiares.

“Tenho que agradecer pela confiança do Simcat, em nome do presidente Roberto José de Souza, que não mede esforços para organizar essa competição, que reúne sindicalizados e não sindicalizados, e todos são iguais”, agradece José Antônio dos Santos, o Monstrinho.